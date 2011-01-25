Дизайн + верстка портала для поиска работы

Добрый день,

Задача:

Дизайн и верстка информационного портала для поиска работы. Основные разделы:

1. Поиск вакансий (база вакансий)

2. Поиск работников (база резюме)

3. Семинары (курсы, тренинги, образовательные программы и другие мероприятия)

4. Публикации (новости, статьи, интервью, исследования)

5. Полезные советы (полезные советы от профессионалов, как составить резюме и пр.)

6. Каталог компаний

7. Контакты (о нас, контактная информация, размещение рекламы и т.п.)

Для заинтересовавшихся информация по каждому разделу и обсуждение по запросу.

Срок исполнения - 14 недель после утверждения ТЗ.