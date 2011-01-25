Сайт о товарах и услугах, обзор мест развлечений и магазинов города
Joomla + Drupal
Здравствуйте ищу человека которий умеет делать сайти(визитки,магазини,портали) на CMS Joomla и/или Drupal.
Могут бить 2 человека.Суперпрофесионалов мне не нужно,так как не потягну материально.
Оставляйте свои цени на сайт-визитку,интернет магазин,портали и на какой CMS.Дизайн Вам будет предоставлен.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
Разовая работа. Задача: создание сайта под ключ. В одном сайте несколько разделов. 1- Пример: Primkray.gde. ru 2- Пример: Jdu.ru 3- Общение. 4- Файлообменник. Подробности обговорим. ...Закрыт14 лет назад
Требуется создание простого сайта. На сайте 5 страниц. Легкий, симпатичный дизайн, верстка, админка. Аналог: http://www.avto-buksir.ru Цены, примеры работ, сроки пишите пж-та в личку..Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Требуется точная копия сайта (вот сам сайт transmap точка ru ). Функционал остается такой же + доработки (инфо для кондидатов )! Пишите пожалуйста следующие данные в личку: 1. Цена – ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Всем добрый день! Интересует создание закрытого раздела обучения для механиков СТО. В данном случае ищу исполнителей, которые уже имеют готовые наработки. Что будет представлять из себя? Вопросники со схемами и фотографиями. Из предложенных вариантов нужно ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо разработать инетрнет магазин. (редизайн и перенос на joomla существующего) Дизайн: уникальный минималистичный, (пример - optimart . ua), легкий, красивый и удобный. Стркуктуру страниц - опишу дополнительно (см. пример). Обязательное условия верстки - кроссбраузерно, ...Закрыт14 лет назад
Нужен сайт (уточню сразу эк бюджетное решение) продажа хостинга и доменов, фактически прием пред заявок. Особого ТЗ нет, предлагайте, что есть возможно из существующего (главное адаптация интересует сейчас Украина).Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт14 лет назад
Сайт обмена домами, под ключ. Сделать подачу объявлений и автоматическое размещение анкет.Закрыт14 лет назад
- $500
Дублирую проект, так как исполнитель пропал. Для юридической компании, адвокатской конторы, требуется сайт визитка. Простейший html. Возможно даже доработка шаблона. Сайт ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно разработать аналог проекта Магазилла http://m1.ua/ . Указывайте стоимость, сроки реализации, Ваш опыт, в т.ч. по реализации подобных проектов. На чем (скрипт) планируете разрабатывать. Также напишите план с разбивкой на этапы, как Вы будете реализовывать ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт14 лет назад