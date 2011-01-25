Нужен сайт (уточню сразу эк бюджетное решение) продажа хостинга и доменов, фактически прием пред заявок. Особого ТЗ нет, предлагайте, что есть возможно из существующего (главное адаптация интересует сейчас Украина).
Интернет магазин joomla + virtuemart.
Необходимо разработать инетрнет магазин. (редизайн и перенос на joomla существующего)
Дизайн: уникальный минималистичный, (пример - optimart . ua), легкий, красивый и удобный. Стркуктуру страниц - опишу дополнительно (см. пример). Обязательное условия верстки - кроссбраузерно, семантично, валидно, оптимизация графики и кода сайта. Сайт в ТОПе.
Двигло магазина - virtuemart (возможно Ваш вариант).
Для переноса товаров нужно написать парсер из Битрикса.
Дополнительно, кроме стандартных модулей нужно написать несколько несложных - фильтр, обратная связь, выбор региона с переходом в поддомен, загрузка прайса с ценами, конвертер валют и тд.
Исполнители - Киев (Украина) - возможно нужна будет предварительная встреча. Опыт работы и присутствие онлайн - обязательно.
С ценами и сроками хорошо знаком - делаем реальные предложения.
Возможен вариант выполнения дизайна и сборки магазина разными исполнителями.
Благодарю.
Детали при переписке.
Заявки фрилансеров
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