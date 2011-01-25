Интернет магазин joomla + virtuemart.

Необходимо разработать инетрнет магазин. (редизайн и перенос на joomla существующего)

Дизайн: уникальный минималистичный, (пример - optimart . ua), легкий, красивый и удобный. Стркуктуру страниц - опишу дополнительно (см. пример). Обязательное условия верстки - кроссбраузерно, семантично, валидно, оптимизация графики и кода сайта. Сайт в ТОПе.

Двигло магазина - virtuemart (возможно Ваш вариант).

Для переноса товаров нужно написать парсер из Битрикса.

Дополнительно, кроме стандартных модулей нужно написать несколько несложных - фильтр, обратная связь, выбор региона с переходом в поддомен, загрузка прайса с ценами, конвертер валют и тд.

Исполнители - Киев (Украина) - возможно нужна будет предварительная встреча. Опыт работы и присутствие онлайн - обязательно.

С ценами и сроками хорошо знаком - делаем реальные предложения.

Возможен вариант выполнения дизайна и сборки магазина разными исполнителями.

Благодарю.

Детали при переписке.