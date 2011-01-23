Интернет-отчетность

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Закрыт3 заявки132 просмотра

Нужен сайт - аналог российского сайта moedelo.org для предпринимателей Украины.

Исходные данные: xsd-файлы на opz.org.ua

Необходимы функции шифрования как на http://iit.com.ua, и механизмы подготовки и отправки документов, как в программе "ІІТ Користувач ЦСК-1. Захист звітності до ДПІ" с сайта http://ivk.org.ua

Пользователь сайта должен убедиться, что его отчет отправлен на почту налоговой.

Варианты:

- клиент получает электронный ключ для подписи документа самостоятельно,

- доверяет функции отправки и подписи ключом администрации сайта.

14 лет назад
proektpodatzvit
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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