Сайт-визитка

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Закрыт4 заявки422 просмотра

Добрый день.

Требуется нарисовать сайт-визитку и "посадить" на amiro.free cms. Сайт простой: главная, пять страниц внутренних и контакты. Сфера деятельность компании - системы безопасности, слаботочные сети.

В предложениях прошу указывайте стоимость работы.

PS проект бюджетный, лидеров дизайн-рейтинга прошу не беспокоиться - средства ограничены.

Спасибо :)

14 лет назад
techmaster
Андрей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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