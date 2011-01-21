Биржа рекламы под ключ

Нужно разработать сайт по ландшафтному дизайну. Найти подходящий красивый шаблон, немного уникализировать его, сделать структуру, установить нужные компоненты, наполнить информацией, прикрутить каталог растений.
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Реклама следующих видов.
- PopUp-реклама
- BodyClick
- Растяжка
- Баннерная-реклама
- Плавающий блок
- Контекстная-реклама
- Тизер
- Peel-down
а также.
- гибкие настройки.
- различные рейты для партнеров
- финансовый учет.
- развернутая статистика у администратора и клиентов.
- биллинговая система (интеграция необходимых платежных системм).
англойзычный дизайн. юзабельный интерфейс.
нагрузка до 1млн уников в сутки
PS/ для людей с опытом. у которых есть свои предложения и ответов больше чем вопросов
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ!
PS/ изобретать велосипед не нужно.
нужно взять за основу стандартные движки
http://www.kytoon.com/ts.html такие например.
и дорабоать под наши нужны.
а не сделать за 15к$ систему и потом 2 года ее отлаживать до уровня паблик двжка за 300$
Заявки фрилансеров
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