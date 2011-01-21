Биржа рекламы под ключ

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Закрыт5 заявок157 просмотров

Реклама следующих видов.

- PopUp-реклама

- BodyClick

- Растяжка

- Баннерная-реклама

- Плавающий блок

- Контекстная-реклама

- Тизер

- Peel-down

а также.

- гибкие настройки.

- различные рейты для партнеров

- финансовый учет.

- развернутая статистика у администратора и клиентов.

- биллинговая система (интеграция необходимых платежных системм).

англойзычный дизайн. юзабельный интерфейс.

нагрузка до 1млн уников в сутки

PS/ для людей с опытом. у которых есть свои предложения и ответов больше чем вопросов

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ!

PS/ изобретать велосипед не нужно.

нужно взять за основу стандартные движки

http://www.kytoon.com/ts.html такие например.

и дорабоать под наши нужны.

а не сделать за 15к$ систему и потом 2 года ее отлаживать до уровня паблик двжка за 300$

14 лет назад
zakazchik
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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