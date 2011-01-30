10 сайтов-визиток на Джумле

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Завершен20 заявок297 просмотров

Создание 10 сайтов-сателитов на джумле по оконной тематике.

Простенький (но со вкусом) дизайн, минимальный функционал.

Контент и наполнение сайтов делаю я.

Joomla
14 лет назад
vladisb
49 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

mulbergerio
Роман 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
14 лет назад
$100
2 дня
Все сделано с требуемом уровнем качества, в срок, были бесплатно выполнены определенные мои пожелания, которые не оговаривались в первоначальном ТЗ. Рекомендую этого фрилансера.
Всё было оплачено в срок и в полном объёме. Кроме того за любое отклонение от ТЗ сразу предлагалось выставить доп сумму. Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

mulbergerio
Роман 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
14 лет назад

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