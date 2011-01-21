Интернет магазин автозапчастей

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Закрыт14 заявок293 просмотра

Необходимо разработать интернет магазин по продаже автомобильных запчастей.

Все подробности в ТЗ.

При составлении заявок попрошу Вас:

Разделить цену на следующие показатели:

- Дизайн+верстка

- Создание логотипа (концепция определена надо только отривосвать)

- Создание функционала магазина без учета верстки и дизайна и создания логотипа

- Развертывания сайта на хостинге

Предложить платформу на базе которой будет реализован данный функционал

Сроки выполнения проекта.

Спецификация и ТЗ на проект приведены ниже.

http://dl.dropbox.com/u/18717357/pnevma/prototype_black_price.rar

С Уважением Николай.

14 лет назад
nickay
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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