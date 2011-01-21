Т.З 1.дизайн ~ 2.регистрация( с высолкой на email.ЛОГИН.ПАРОЛЬ.И ТАК ДАЛЕЕ ) ~ 3.личный кабинет(друзья.фотографии.видео.стена.включение режима кому виден..всем.или отдельным людям.и так далее) ...
Интернет магазин автозапчастей
Необходимо разработать интернет магазин по продаже автомобильных запчастей.
Все подробности в ТЗ.
При составлении заявок попрошу Вас:
Разделить цену на следующие показатели:
- Дизайн+верстка
- Создание логотипа (концепция определена надо только отривосвать)
- Создание функционала магазина без учета верстки и дизайна и создания логотипа
- Развертывания сайта на хостинге
Предложить платформу на базе которой будет реализован данный функционал
Сроки выполнения проекта.
Спецификация и ТЗ на проект приведены ниже.
http://dl.dropbox.com/u/18717357/pnevma/prototype_black_price.rar
С Уважением Николай.
Заявки фрилансеров
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