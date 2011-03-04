Создание сайта - тематика Домашние лестницы

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен17 заявок320 просмотров

Добрый день.

Интересует создание сайта подключ, на CMS Joomla.

Тематика сайта домашние лестницы.

В стоимость работ должно входить

- написание ТЗ

- создание логотипа

- создание дизайна (не менее 3х примеров)

- развертывание CMS Joomla на площадке заказчика

- первичная настройка

Бюджет 15 т.р.

С моей стороны могу заполнить бриф для создания сайта.

Оплата Безопасная сделка\Наличными\Вебмани

Если выполнение работы устроит и Вас и Меня, то возможно сотрудничество на создание сайтов.

Всю дополнительную информацию можете получить по skype: worker.fs

С уважением, Андрей.

Joomla
14 лет назад
kolob
37 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

4pin
47 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов
14 лет назад
$300
12 дней
Все сделано быстро и качественно, дана вся необходимая консультация по работе сайта. Рекомендую
Отличный заказчик. Чёткое понимание что нужно сделать, конкретная задача + своевременная оплата. РЕКОМЕНДУЮ. Надеюсь на возможность дальнейшего сотрудничества.

Заявки фрилансеров

4pin
47 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов
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