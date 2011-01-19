Казахская социальная сеть

Необходимо построить социальную сеть за короткие сроки (2 дня) на CMS Social Engine. Т.е. нужно натянуть готовый дизайн на него и установить, а затем настроить стандартные плагины которые установлены на социальных сетях, т.е. видеогалереи, фотогалереи, аудиогалереи, сообщества, рейтинги пользователей, подарки, личная стена пользователей, приватные поля, регистрация в 3 этапа, как вконтакте.ру.

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