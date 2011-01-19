Казахская социальная сеть

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт3 заявки175 просмотров

Необходимо построить социальную сеть за короткие сроки (2 дня) на CMS Social Engine. Т.е. нужно натянуть готовый дизайн на него и установить, а затем настроить стандартные плагины которые установлены на социальных сетях, т.е. видеогалереи, фотогалереи, аудиогалереи, сообщества, рейтинги пользователей, подарки, личная стена пользователей, приватные поля, регистрация в 3 этапа, как вконтакте.ру.

По вопросам обращаться в скайп - heihachimishima88, при авторизации укажите что вы с сайта weblancer.net

14 лет назад
heihachi
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

pro100game
Дмитрий 
42 года
18 лет в сервисе
Был
12 дней назад
14 лет назад
$300
2 дня

Заявки фрилансеров

pro100game
Дмитрий 
42 года
18 лет в сервисе
Был
12 дней назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создание и продвижение сайта

    $1000

    Здравствуйте. Мне хотелось бы создать сайт (интернет магазин) по продаже компьютерной техники и оргтехники. Дизайн нужен какой нибудь необычный в стиле времени. Поиск - каталог мне понравился на этом сайте http://mistan-spb.ru/ хочу аналогичный. Так ...

    Сайты «под ключ»58 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Биржа инвестиций под ключ

    Собственно, Сабж. Нужна точкая копия либо youmax.ru, либо Pool-Profit.RU (лучше - первый вариант). Основные требования: 1) Возможность зарегистрироваться на бирже, получить свой ключ к финансовым операциям. ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать сервис обмена сообщениями

    $1500

    Сделать аналог системы www.zopim.com Надо сделать 1 в 1 + желательно добавить что нибудь новое (жду ваших предложений, чем больше идей тем больше мой интерес к вам как к исполнителю) К ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сервис поиска и предложений товаров и услуг

    $1000

    Требуется программист и дизайнер (можно в одном лице), способные реализовать профессиональный сервис поиска и предложений товаров и услуг. В задачу входит: 1) создание интернет-портала 2) профессиональный лаконичный ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт прайс-агрегатор (типа hotline.ua)

    Нужен под заказ сайт прайс-агрегатор, с такими же тех. характеристиками как hotline.ua (быстрые, flash, навигация и т.д). Сайт будет делаться под ключ. Прошу сразу учесть что проект довольно мощный, без опыта работы и без ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Необходимо создать сайт визитку

    $250

    Компании занимающейся разработкой казуальных игр необходимо создать сайт-визитку. Работа максимально простая и уже есть предварительный ненарезанный макет дизайна. Необходимо четкое и оперативное исполнение. Общий бюджет 100-200 $.

    Сайты «под ключ»47 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно сделать сайт

    $800

    Здравствуйте! Нашел вот интересный сайт: http://viplance.ru/ - тоже сайт удаленной работы. Хотелось бы сделать аналог. Я так понимаю, он сделан на какой-то готовой cms? Кто знает на какой cms сделан и может ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Аналог vse-avtoservisy.ru

    Собственно нужен аналог сайта vse-avtoservisy.ru не прям 100% аналог но по возможности максимально схожей функциональности + дизайн Цены? Сроки?

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад