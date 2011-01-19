Здравствуйте. Мне хотелось бы создать сайт (интернет магазин) по продаже компьютерной техники и оргтехники. Дизайн нужен какой нибудь необычный в стиле времени. Поиск - каталог мне понравился на этом сайте http://mistan-spb.ru/ хочу аналогичный. Так ...
Казахская социальная сеть
Необходимо построить социальную сеть за короткие сроки (2 дня) на CMS Social Engine. Т.е. нужно натянуть готовый дизайн на него и установить, а затем настроить стандартные плагины которые установлены на социальных сетях, т.е. видеогалереи, фотогалереи, аудиогалереи, сообщества, рейтинги пользователей, подарки, личная стена пользователей, приватные поля, регистрация в 3 этапа, как вконтакте.ру.
По вопросам обращаться в скайп - heihachimishima88, при авторизации укажите что вы с сайта weblancer.net
Выбранный исполнитель
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