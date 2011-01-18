Здравствуйте. Мне хотелось бы создать сайт (интернет магазин) по продаже компьютерной техники и оргтехники. Дизайн нужен какой нибудь необычный в стиле времени. Поиск - каталог мне понравился на этом сайте http://mistan-spb.ru/ хочу аналогичный. Так ...
Сервис поиска и предложений товаров и услуг
Требуется программист и дизайнер (можно в одном лице), способные реализовать профессиональный сервис поиска и предложений товаров и услуг.
В задачу входит:
1) создание интернет-портала
2) профессиональный лаконичный дизайн
3) !Интересные! баннеры 3шт (интересные – значит с чувством юмора, вызывающие интерес и симпатию)
4) Оптимизация под поисковую систему
5) Работоспособность во всех популярных браузерах с разрешением экрана от 1024х600 и выше.
Краткое ТЗ.
1) Регистрация пользователей
2) Каталог фирм
3) Рейтинг фирм на основе активности, выкупленного тарифного плана, объема заполненных данных о фирме, выставленных товаров и услуг, оценка покупателей.
4) Личные страницы для фирм с информацией о их деятельности, контактной инфо, мнением покупателей, каталогом товаров и услуг (должен быть удобный импорт с xls). Каталог товаров и услуг ограничен. Дополнительное место выкупается.
5) Удобная система добавления объявлений типа куплю товар, закажу услугу.
6) Количество просмотров контактных данных покупателей ограничено в соответствии с тарифным планом.
7) Новости, популярные фирмы, категории.
8) Удобный поиск по сайту
9) Премодерация объявлений
10) Назначение статуса объявлению модератором
11) Удобная CMS
12) Мультиязычность
Сервис будет очень похож на существующий сайт в сети. Нужно просто сделать аналог.
От исполнителя ожидаю профессионального подхода к делу, пунктуальность, креативность, портфолио.
Оплата:
Исполнитель готовит поэтапный план работы. Оплата частями за каждый выполненный и утвержденный этап. Последние 30% выплачиваются спустя 2 недели тестов готового проекта, если все недостатки будут исправленны в этот срок.
Подробности предоставлю выбранным кандидатам.
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