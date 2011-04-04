Разработка сайта

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Завершен33 заявки425 просмотров

Необходимо разработать сайт-визитку "с нуля" и "под ключ".

Разработка структуры и дизайна.

Сайт совершенно обычный, разделы типа "Услуги" "О компании" "Вакансиии" и т.п.

Главное условие заключается в том, чтобы сотрудники Заказчика могли впоследствии редактировать страницы сайта.

Возможно также в рамках этого проекта осуществить разработку фирменного стиля и логотипа.

Оплата возможна по наличному или безналичному варианту.

Для окончательного обсуждения проекта желательна встреча в нашем офисе в Москве.

14 лет назад
Balaklava
Алексей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

maxbeat
Максим 
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$500
15 дней
Работа сделана грамотно, качественно и в срок. Внимательное отношение к клиенту, профессиональные комментарии и консультации. Результатом доволен. При необходимости обращусь снова. Спасибо!
Хороший заказчик, сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

maxbeat
Максим 
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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