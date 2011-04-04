Итак, необходим сайт-фотогалерея. Не важно на чём будет работать — ajax или flash. Важно чтобы работал. Нужна также CMS (простенькая, можно паблик) — редактировать категории, загружать/ресайзить фотки. По дизайну. общая ...
Разработка сайта
Необходимо разработать сайт-визитку "с нуля" и "под ключ".
Разработка структуры и дизайна.
Сайт совершенно обычный, разделы типа "Услуги" "О компании" "Вакансиии" и т.п.
Главное условие заключается в том, чтобы сотрудники Заказчика могли впоследствии редактировать страницы сайта.
Возможно также в рамках этого проекта осуществить разработку фирменного стиля и логотипа.
Оплата возможна по наличному или безналичному варианту.
Для окончательного обсуждения проекта желательна встреча в нашем офисе в Москве.
Выбранный исполнитель
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