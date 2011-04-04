Разработка сайта

Необходимо разработать сайт-визитку "с нуля" и "под ключ".

Разработка структуры и дизайна.

Сайт совершенно обычный, разделы типа "Услуги" "О компании" "Вакансиии" и т.п.

Главное условие заключается в том, чтобы сотрудники Заказчика могли впоследствии редактировать страницы сайта.

Возможно также в рамках этого проекта осуществить разработку фирменного стиля и логотипа.

Оплата возможна по наличному или безналичному варианту.

Для окончательного обсуждения проекта желательна встреча в нашем офисе в Москве.