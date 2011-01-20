Требуется создать сайт ( интернет магазин ) по продаже курительных смесей и кальянов. Skype - Legalmag
Сервис аренды интернет-магазинов
Необходимо создать сервис-площадку для создания интернет-магазинов на базе Shop Script Free. Посетитель заходит на сайт пишет название интернет-магазина, свои данные для связи, нажимает далее. Запускается инсталяция скрипта интернет- магазина. На основании названия и контактных данных формируется префикс к таблицам. То есть все магазины будут на одной базе, таблицы будут отличатся префиксами...Перед запуском инсталяции нужна проверка, нет ли уже такого префикса...
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