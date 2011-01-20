Сервис аренды интернет-магазинов

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Завершен5 заявок192 просмотра

Необходимо создать сервис-площадку для создания интернет-магазинов на базе Shop Script Free. Посетитель заходит на сайт пишет название интернет-магазина, свои данные для связи, нажимает далее. Запускается инсталяция скрипта интернет- магазина. На основании названия и контактных данных формируется префикс к таблицам. То есть все магазины будут на одной базе, таблицы будут отличатся префиксами...Перед запуском инсталяции нужна проверка, нет ли уже такого префикса...

Ваши цены и сроки.

14 лет назад
art_y10
Артем 
43 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

frig
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$60
1 день
Отличный исполнитель! Перед выполнением дает подробный анализ, что и где можно сделать лучше и почему это необходимо. Работать с Романом очень приятно. надеюсь и на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Рекомендую! самая высшая оценка.
Приятный и ответственный заказчик. Задачу поставил точно и однозначно. Предложения и замечания выслушал и учел, оперативно предоставил необходимые материалы, оплатил моментально - без проволочек и задержек. Один из тех заказчиков, которые не доставляют проблем. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

frig
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад