Требуется создание и поддержка сайта/системы коллективных покупок, аналог Groppon.
Создание интернет-магазина
Хочу создать инт-маг за минимальные деньги, как пробную версию. В дальнейшем если все получиться то и продвигать его и все остальное.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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