ТРЕБУЕТСЯ ПРОГРАММИСТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СОЦ СЕТИ Т/З 1.дизайн 2.регистрация( с высолкой на email.ЛОГИН.ПАРОЛЬ.И ...
Социальный проект
Требуется программист для создания социальной сети. Также требуется человек для создания музыкального портала.
Техническое задание:
1. дизайн
2. регистрация пользователя
3. поиск по сайту и по критериям
4. стена(смайлы)
5. объявления
6. служба поддержки
7. лента новостей
8. чат
9. монетизация
10. реклама
11. мультиязычность: русский, английский
12.логотип
13.подтверждение регтстрации с высолкой на почту
14.аудио
15.видео
16.фото
Пожалуйста в заяках указывайте сроки, стоимость и на чем будете реализовывать проект
СТРОГО КИЕВ ИЛИ ОДЕССА !!!!!!!!!
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