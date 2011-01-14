Нужен одностраничный сайт с формой заказа

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Закрыт22 заявки400 просмотров

Привет всем.

Нужен, по функционалу, клон сайта prodatsite.ru

Размещение блоков обговорим с выбранным исполнителем.

Колхозный "дизайн" аля народ ру и тп мимо. Нужен дизайн круче чем на prodatsite.ru

Предложения в личку, в аську и тп не рассматриваются. Все предложения оставляйте как положено.

От вас желаемая оплата за работу и, обязательно, сроки выполнения.

Если вы на данный момент заняты другим делом - не отнимайте время, необходимо сделать эту страницу как можно скорее.

С уважением.

14 лет назад
stryker
Илья 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
18 отзывов

Выбранный исполнитель

dovich
Бойцов 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$100
2 дня

Заявки фрилансеров

dovich
Бойцов 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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