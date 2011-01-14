Нужен одностраничный сайт с формой заказа

Привет всем.

Нужен, по функционалу, клон сайта prodatsite.ru

Размещение блоков обговорим с выбранным исполнителем.

Колхозный "дизайн" аля народ ру и тп мимо. Нужен дизайн круче чем на prodatsite.ru

Предложения в личку, в аську и тп не рассматриваются. Все предложения оставляйте как положено.

От вас желаемая оплата за работу и, обязательно, сроки выполнения.

Если вы на данный момент заняты другим делом - не отнимайте время, необходимо сделать эту страницу как можно скорее.

С уважением.