Простенький дизайн+вёрстка и залить wordpress

1. Подготовить дизайн (концептуально – во вложении). Подобрать цвета, чтоб были активными, но не агрессивными. Там всего 2 страницы – главная и страница товара. Картонка (фиксированной ширины).

2. Сверстать дизайн под Wordpress.

3. Залить на хостинг word-press. Установить плагины: для урлов RusToLat, для метатегов HeadSpace2, для заявки cforms II. Доступы к хостингу и домен – выдам.

4. Привязать все необходимые урлы к страницам, урлы – транслитерацией (ЧПУ).

5. Установить форму заказа. Настроить так, чтоб при нажатии на кнопку «отправить» пользователю загружалась новая страница с текстом благодарности.

6. Установить счётчик Google Analitics. Открыть доступ на адрес: [email protected]

Срок: 2 дня

Оплата: 100 wmz

жду заявок сегодня