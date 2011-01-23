Простенький дизайн+вёрстка и залить wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен1 заявка259 просмотров

1. Подготовить дизайн (концептуально – во вложении). Подобрать цвета, чтоб были активными, но не агрессивными. Там всего 2 страницы – главная и страница товара. Картонка (фиксированной ширины).

2. Сверстать дизайн под Wordpress.

3. Залить на хостинг word-press. Установить плагины: для урлов RusToLat, для метатегов HeadSpace2, для заявки cforms II. Доступы к хостингу и домен – выдам.

4. Привязать все необходимые урлы к страницам, урлы – транслитерацией (ЧПУ).

5. Установить форму заказа. Настроить так, чтоб при нажатии на кнопку «отправить» пользователю загружалась новая страница с текстом благодарности.

6. Установить счётчик Google Analitics. Открыть доступ на адрес: [email protected]

Срок: 2 дня

Оплата: 100 wmz

жду заявок сегодня

WordPress
14 лет назад
DIVERSI
40 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

hamal
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$100
2 дня
Я работала со многими верстальщиками, и должна отметить, что Михаил - абсолютно адекватен. это очень ценно. спасибо за отличную работу! будем продолжать сотрудничать
Приятно работать с этим заказчиком. Всегда точная и понятная постановка задачи и своевременная достойная оплата. Думаю и дальше будем плодотворно сотрудничать.

Заявки фрилансеров

hamal
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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