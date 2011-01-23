ТЗ www.doiop.com/teze пере направление на текстовый документ с описанием. (Кодировка Виндовс 1251) Эскиз www.doiop.com/eskiz Дайте ответы: 1. Стоимость, пожалуйста в долларах 2. Сроки (Предлагайте сроки в которые вложитесь. Не ...
Простенький дизайн+вёрстка и залить wordpress
1. Подготовить дизайн (концептуально – во вложении). Подобрать цвета, чтоб были активными, но не агрессивными. Там всего 2 страницы – главная и страница товара. Картонка (фиксированной ширины).
2. Сверстать дизайн под Wordpress.
3. Залить на хостинг word-press. Установить плагины: для урлов RusToLat, для метатегов HeadSpace2, для заявки cforms II. Доступы к хостингу и домен – выдам.
4. Привязать все необходимые урлы к страницам, урлы – транслитерацией (ЧПУ).
5. Установить форму заказа. Настроить так, чтоб при нажатии на кнопку «отправить» пользователю загружалась новая страница с текстом благодарности.
6. Установить счётчик Google Analitics. Открыть доступ на адрес: [email protected]
Срок: 2 дня
Оплата: 100 wmz
жду заявок сегодня
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