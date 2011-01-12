Интернет магазин одежды

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Закрыт28 заявок366 просмотров

Нужно сделать интернет магазин на Joomla 1.5

Или на др.

Магазин модной одежды

Примеры:

http://bevip.ru/info/polezno/

Этот сайт, как примерный образец фона.

http://inluxury.com.ua/

А этот, как образец кнопок.

Необходима создать магазин до состояния "можно наполнять".

Joomla
14 лет назад
amatal
45 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

upwards
33 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$600
16 дней
Пропал с 50% предоплатой. Уже месяц как. На связь не выходит не смотря на то, что постоянно в сети. Неделю назад появился и ссылаясь на "трудный период" назначил срок 2 дня - пропал опять... Проект пришлось перезаказать. Денег нет. Работы нет. Работника нет. Все бывает конечно в этой жизни, но это ни в какие ворота.

Заявки фрилансеров

upwards
33 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад