Интернет магазин одежды

Пропал с 50% предоплатой. Уже месяц как. На связь не выходит не смотря на то, что постоянно в сети. Неделю назад появился и ссылаясь на "трудный период" назначил срок 2 дня - пропал опять... Проект пришлось перезаказать. Денег нет. Работы нет. Работника нет. Все бывает конечно в этой жизни, но это ни в какие ворота.