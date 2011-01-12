Сайт-поисковик

Требуется создать поисковик типа ya.ru "под ключ", ТЗ думаю ясно составлять не требуется, формулу ранжирования написать с нуля разумеется. Также сделать возможность в поисковой выдаче голосовать за понравившиеся сайты, предложения по срокам и стоимости пишите сюда, по всем вопросам в ЛС