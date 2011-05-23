Создание сайта компании

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Завершен25 заявок488 просмотров

Задание на разработку сайта под ключ www.scenarii-prazdnikovv.ru

Необходимо выполнить профессиональное и качественное создание сайта. Опираясь на требования изложенные в тех задании. (файл прикреплен)

Также важно, чтобы сайт был максимально качественно оптимизирован под

продвижение в поисковиках (структурная оптимизация).

Интересуют сроки и цена.

С уважением Иванов Петр!

14 лет назад
cheche
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

hamal
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$290
10 дней
Очень хороший специалист, настоящий профессионал! Рекомендую!
Остался доволен сотрудничеством. Четкая и понятная постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

hamal
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18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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