Здравствуйте. Мне хотелось бы создать сайт (интернет магазин) по продаже компьютерной техники и оргтехники. Дизайн нужен какой нибудь необычный в стиле времени. Поиск - каталог мне понравился на этом сайте (http://mistan-spb.ru/) хочу аналогичный. Так ...
Создание сайта компании
Задание на разработку сайта под ключ www.scenarii-prazdnikovv.ru
Необходимо выполнить профессиональное и качественное создание сайта. Опираясь на требования изложенные в тех задании. (файл прикреплен)
Также важно, чтобы сайт был максимально качественно оптимизирован под
продвижение в поисковиках (структурная оптимизация).
Интересуют сроки и цена.
С уважением Иванов Петр!
Выбранный исполнитель
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