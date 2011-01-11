Создание шаблона

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт4 заявки188 просмотров

Нужен подобный проект- playcast.ru Дизайн, программирование, верстка, установка плагинов...

14 лет назад
Lev111
Лев 
54 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание и продвижение сайта

    $1000

    Здравствуйте. Мне хотелось бы создать сайт (интернет магазин) по продаже компьютерной техники и оргтехники. Дизайн нужен какой нибудь необычный в стиле времени. Поиск - каталог мне понравился на этом сайте (http://mistan-spb.ru/) хочу аналогичный. Так ...

    Сайты «под ключ»59 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Клонировать сайт

    Нужно склонировать сайт http://www.u3infotech.com и поставить его на хостинге + чтоб можно было самим потом заходить и менять текст сайта

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Клон игрового портала

    Сайт http://www.ign.com/ Разделы с консолями Игры (описания, превью, новости, релизы и т.д., всё про игры, кроме меню Movies - TV - Comics - Video - More ) Социальная сеть (именно как на ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен сайт аналог

    Нужен сайт с аналогичными функциями но дизайном поинтереснее, как hipway ру. Без цен и сроков не писать! админ часть сайта без наворотов. Добавление поездок, редактор контента. Все. Приветствуются профи, но новички ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание сайта на 1с Битрикс

    $1000

    Интересует разработка сайта на системе 1с Битрикс, редакции бизнес. Сайт который будет собирать купоны из сайтов: pokupon.com.ua, kupikupon.com.ua и т. д. Похожий сайт kuponi.com.ua. Там должно быть: • FAQ (вопросы и ответы). ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать интернет-магазин

    Создать точную копию магазина http://www.elit-fashion.ru/ И сделать сопряжение с 1С. Из 1C будут выгружаться данные (текст и фото) с определенной периодичностью и с такой же периодичностью их нужно загружать в ...

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен каталог фирм

    Нужен каталог фирм с возможностью добавления объявлений, тендеры, новостей, вакансий, прайсов, продукции и так далее. Интересуют именно уже готовые решения, поэтому присылайте примеры.

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад