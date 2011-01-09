Создание сайта на 1с Битрикс

Интересует разработка сайта на системе 1с Битрикс, редакции бизнес.

Сайт который будет собирать купоны из сайтов: pokupon.com.ua, kupikupon.com.ua и т. д.

Похожий сайт kuponi.com.ua.

Там должно быть:

• FAQ (вопросы и ответы).

• Блог.

• Информационные страницы.

• Прошедшие акции.

• Форум.

• Подписка на рассылку

• Скрипт, который будет автоматически забирать необходимые данные из этих сайтов.

Напишите, пожалуйста, кто может взяться за такой проект и какая

цена. Цену напишите по отдельности (дизайн, дополнительные приложения).

Для нас очень важны сроки и когда вы сможете приступить.

Спасибо.