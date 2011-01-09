Создать точную копию магазина http://www.elit-fashion.ru/ И сделать сопряжение с 1С. Из 1C будут выгружаться данные (текст и фото) с определенной периодичностью и с такой же периодичностью их нужно загружать в ...
Создание сайта на 1с Битрикс
Интересует разработка сайта на системе 1с Битрикс, редакции бизнес.
Сайт который будет собирать купоны из сайтов: pokupon.com.ua, kupikupon.com.ua и т. д.
Похожий сайт kuponi.com.ua.
Там должно быть:
• FAQ (вопросы и ответы).
• Блог.
• Информационные страницы.
• Прошедшие акции.
• Форум.
• Подписка на рассылку
• Скрипт, который будет автоматически забирать необходимые данные из этих сайтов.
Напишите, пожалуйста, кто может взяться за такой проект и какая
цена. Цену напишите по отдельности (дизайн, дополнительные приложения).
Для нас очень важны сроки и когда вы сможете приступить.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
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