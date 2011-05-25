Срочно требуется программист по Битриксу. Сделать шаблоны писем и настроить уведомления при покупке, восстановлении пароля, рассылке. Еще есть некоторые задачи. Работы на 1-2 дня, при желании работать дальше с этим проектом работа есть еще. Просьба писать только ...