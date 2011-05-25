sshhoopp

Александр sshhoopp

 
40 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
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  • Программист 1С Bitrix

    $800

    Требования: знание на высоком уровне 1c bitrix Условия работы: 1. Удаленна работа. Полный рабочйи день. Обязанности: 1. Перенос работающих сайтов на движок 1c bitrix. 2. Постоянная доработка и усовершенсвтование сайтов, которые работают на битриксе. 3. Создание всего ...

    Битрикс
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется контент-редактор

    $250

    Интернет-магазину trade-city.ua требуется контент-редактор для написания обзорных статей в направлении товарных категорий: сумки, кошельки, ремни, зонты и др. товары аксессуарной группы Требования к соискателю: 1. Женщина в возрасте от 23 лет (направление сайта Сумки и аксессуары, поэтому ...

    Написание статей
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать XML для сайта на Advantshop - asp.net

    $50

    Необходимо сделать XML для агрегатора hotline.ua. Сайт http://zonty.com.ua/ на движке Advantshop - asp.net. В базе данного движка уже есть механизм создания xml, но он под яндекс. Требования до xml здесь http://hotline.ua/about/pricelists_specs/ Пример кода: 13055 321 L3FA54P-10 Magic Rain Зонт женский MAGIC RAIN Красивый, ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка фильтров на движке Advantshop - asp.net

    Необходимо переделать формирование урлов фильтров для сайта zonty.com.ua Он на движке advantshop.net, последней версии. Ранее ничего не дорабатывалось. Задание № 1: - Сделать все страницы фильтров (свойств) статическими страницами, чтобы урл страницы формировался не ?pricefrom=30000&amp;priceto=40000&amp;brand=21&amp;prop=2833, а /avtomat/black/. ...

    Битрикс
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Для WebAsyst сделать скрипт импорта с XML по крону

    Необходимо сделать скрипт, который будет автоматически (по крону) обновлять остатки (снимать проданные товары), загружать новые и менять цену, если она поменялась с XMLя - http://trade-city.ua/export/yandex2.php для сайта eterno.ua При импорте фотографии должны уменьшаться до заданных ...

    PHPWebasyst
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать сайт на 1С Bitrix

    Необходимо доработать сайт http://soft-show.com/ : 1. Увеличить размер фотографии товара в каталоге товаров (http://soft-show.com/catalog/office/ ) и написать где это задается, чтобы мы могли сами управлять размером фотографий 2. Добавить Тип цен ( Розничная ). 3. Скрыть отображение цен и возможность покупки ...

    Битрикс
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать фильтры на сайте

    Надо реализовать фильтры на сайте world4women.com по принцыпу, как на сайте: http://bedshop.ua/dir.php?id=254&amp;select=go&amp;price_from=0&amp;price_to=0&amp;filter12=1425&amp;filter=12&amp;BS_MSS=83abh68adqarqkmjguujsvk16dcsq43f Сайт на движке MelbisShop

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Правка сайтов на WordPress и DLE

    Стояли не правильные права на папки и не хорошие люди сламали сайты: blondinca.com - стоит на DLE dvc.com.ua - стоит на WordPress Скорее всего добавлен плохой код где-то в теме. В браузере Chrome сайты работают нормально, а ...

    WordPressСайт на WordPressDLE
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Правка корзины на WebAsyst

    На сайте eterno.ua при оформлении заказа, на последнем этапи сайт пишет ошибку pageTracker._addTrans("1000102","ETERNO","26.00","0.00","0.00","","",""); pageTracker._addItem("1000102","B909036","Купальник женский BURBERRY (БАРБЕРРИ) B909036","Купальники","26.00","1"); pageTracker._trackTrans();. Это нужно поправить.

    Webasyst
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработки по Битриксу

    Срочно требуется программист по Битриксу. Сделать шаблоны писем и настроить уведомления при покупке, восстановлении пароля, рассылке. Еще есть некоторые задачи. Работы на 1-2 дня, при желании работать дальше с этим проектом работа есть еще. Просьба писать только ...

    Битрикс
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта на 1с Битрикс

    $1000

    Интересует разработка сайта на системе 1с Битрикс, редакции бизнес. Сайт который будет собирать купоны из сайтов: pokupon.com.ua, kupikupon.com.ua и т. д. Похожий сайт kuponi.com.ua. Там должно быть: • FAQ (вопросы и ответы). • Блог. • Информационные страницы. • Прошедшие акции. • Форум. • Подписка на рассылку • Скрипт, который будет автоматически забирать ...

    Битрикс
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад