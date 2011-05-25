Требования: знание на высоком уровне 1c bitrix Условия работы: 1. Удаленна работа. Полный рабочйи день. Обязанности: 1. Перенос работающих сайтов на движок 1c bitrix. 2. Постоянная доработка и усовершенсвтование сайтов, которые работают на битриксе. 3. Создание всего ...
- $800Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $250
Интернет-магазину trade-city.ua требуется контент-редактор для написания обзорных статей в направлении товарных категорий: сумки, кошельки, ремни, зонты и др. товары аксессуарной группы Требования к соискателю: 1. Женщина в возрасте от 23 лет (направление сайта Сумки и аксессуары, поэтому ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо сделать XML для агрегатора hotline.ua. Сайт http://zonty.com.ua/ на движке Advantshop - asp.net. В базе данного движка уже есть механизм создания xml, но он под яндекс. Требования до xml здесь http://hotline.ua/about/pricelists_specs/ Пример кода: 13055 321 L3FA54P-10 Magic Rain Зонт женский MAGIC RAIN Красивый, ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо переделать формирование урлов фильтров для сайта zonty.com.ua Он на движке advantshop.net, последней версии. Ранее ничего не дорабатывалось. Задание № 1: - Сделать все страницы фильтров (свойств) статическими страницами, чтобы урл страницы формировался не ?pricefrom=30000&priceto=40000&brand=21&prop=2833, а /avtomat/black/. ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать скрипт, который будет автоматически (по крону) обновлять остатки (снимать проданные товары), загружать новые и менять цену, если она поменялась с XMLя - http://trade-city.ua/export/yandex2.php для сайта eterno.ua При импорте фотографии должны уменьшаться до заданных ...Закрыт10 лет назад
Необходимо доработать сайт http://soft-show.com/ : 1. Увеличить размер фотографии товара в каталоге товаров (http://soft-show.com/catalog/office/ ) и написать где это задается, чтобы мы могли сами управлять размером фотографий 2. Добавить Тип цен ( Розничная ). 3. Скрыть отображение цен и возможность покупки ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Надо реализовать фильтры на сайте world4women.com по принцыпу, как на сайте: http://bedshop.ua/dir.php?id=254&select=go&price_from=0&price_to=0&filter12=1425&filter=12&BS_MSS=83abh68adqarqkmjguujsvk16dcsq43f Сайт на движке MelbisShopВеб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Стояли не правильные права на папки и не хорошие люди сламали сайты: blondinca.com - стоит на DLE dvc.com.ua - стоит на WordPress Скорее всего добавлен плохой код где-то в теме. В браузере Chrome сайты работают нормально, а ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
На сайте eterno.ua при оформлении заказа, на последнем этапи сайт пишет ошибку pageTracker._addTrans("1000102","ETERNO","26.00","0.00","0.00","","",""); pageTracker._addItem("1000102","B909036","Купальник женский BURBERRY (БАРБЕРРИ) B909036","Купальники","26.00","1"); pageTracker._trackTrans();. Это нужно поправить.Закрыт13 лет назад
Срочно требуется программист по Битриксу. Сделать шаблоны писем и настроить уведомления при покупке, восстановлении пароля, рассылке. Еще есть некоторые задачи. Работы на 1-2 дня, при желании работать дальше с этим проектом работа есть еще. Просьба писать только ...Закрыт13 лет назад
- $1000
Нужен программист на постоянную работу по Битриксу. Обязаности: Доработка и поддержка сайтов на Битрикс. з/п 1000 USD в месяцЗакрыт13 лет назад
Интересует приглашение в группы вконтакте с оплатой за вступивших с таргетингом.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Интересует разработка сайта на системе 1с Битрикс, редакции бизнес. Сайт который будет собирать купоны из сайтов: pokupon.com.ua, kupikupon.com.ua и т. д. Похожий сайт kuponi.com.ua. Там должно быть: • FAQ (вопросы и ответы). • Блог. • Информационные страницы. • Прошедшие акции. • Форум. • Подписка на рассылку • Скрипт, который будет автоматически забирать ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт13 лет назад