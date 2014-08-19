Необходим товарный чек для Украины (с сохранением функций редактирования) для CMS Webasyst v309 если есть готовое решение для замены всего (Лист доставки, Счет-фактура, Инвойс, Товарная накладная,для курьера) для Украины, рассмотрю предложения. ...
Сделать XML для сайта на Advantshop - asp.net
Необходимо сделать XML для агрегатора hotline.ua. Сайт http://zonty.com.ua/ на движке Advantshop - asp.net. В базе данного движка уже есть механизм создания xml, но он под яндекс.
Требования до xml здесь http://hotline.ua/about/pricelists_specs/
Пример кода:
13055
321
L3FA54P-10
Magic Rain
Зонт женский MAGIC RAIN
Красивый, удобный женский зонт в 3 сложения. Механизм: полный автомат. Ручка прямая обрезиненная. Материал: пондж. Имеется чехол с ручкой в цвет зонта. Длина зонта в сложенном виде: 30 см. Диаметр купола: 100 см.
http://zonty.com.ua/products/l3fa54p-10
http://zonty.com.ua/pictures/product/big/3999_big.jpg
168
240
На складе
Оригинал
Женский
Складной зонт
Пондж
Складной
Средний зонт (от 28 до 35 см)
Полный автомат
Есть
Клетка
Классический (от 96 до 102 см)
8 спиц
Прямая
Прорезиненный
3
Также, по данному движку есть и другие незначительные задачи. Заинтересован найти человека, чтобы работать постоянно.
Заявки фрилансеров
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