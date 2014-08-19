Сделать XML для сайта на Advantshop - asp.net

Необходимо сделать XML для агрегатора hotline.ua. Сайт http://zonty.com.ua/ на движке Advantshop - asp.net. В базе данного движка уже есть механизм создания xml, но он под яндекс.

Требования до xml здесь http://hotline.ua/about/pricelists_specs/

Пример кода:

13055

321

L3FA54P-10

Magic Rain

Зонт женский MAGIC RAIN

Красивый, удобный женский зонт в 3 сложения. Механизм: полный автомат. Ручка прямая обрезиненная. Материал: пондж. Имеется чехол с ручкой в цвет зонта. Длина зонта в сложенном виде: 30 см. Диаметр купола: 100 см.

http://zonty.com.ua/products/l3fa54p-10

http://zonty.com.ua/pictures/product/big/3999_big.jpg

168

240

На складе

Оригинал

Женский

Складной зонт

Пондж

Складной

Средний зонт (от 28 до 35 см)

Полный автомат

Есть

Клетка

Классический (от 96 до 102 см)

8 спиц

Прямая

Прорезиненный

3

Также, по данному движку есть и другие незначительные задачи. Заинтересован найти человека, чтобы работать постоянно.