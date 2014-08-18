Создание интернет-магазина (ImageCMS Shop)

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок130 просмотров

Нужно сделать интернет-магазин косметики на 1000 товаров.

Версия скрипта - ImageCMS Shop Premium 4.6

Нужен хороший дизайн (например http://shop.rivegauche.ru, http://klubkrasoti.ru.

Все настроить (навигацию по категориях, страницы и фильтр товаров, модуль баннеров, интеграция с 1С, доработать купить в один клик и заказать обратный звонок)

11 лет назад
valetnintbar
Валентин 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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