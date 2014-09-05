Доработки для магазина на shop-script 2012 года

optimal-perm.ru

1. Вывести инфоблог на всех инфо страницах Акции, о магазине и тп

2. проверить и отредактировать корректность работы в браузерах

3. в оформление заказа добавить поле дисконтная карта после телефона

4. при регистрации и при восстановлении пароля логин и пароль должны приходить по смс

можно подключить сервис http://dixite.sms.ru/

5. вывести стандартный блог новости в раздел новости сейчас этот модуль в админке есть а в магазине не выводится