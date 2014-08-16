Доработать дизайн интернет магазина

Нуждаюсь в доработке дизайна интернет магазина, платформа InSales.

Сайт — http://masky.myinsales.com.ua/

Что нужно сделать:

1. Перенести логотип до конца вправо, вместе с значками языков.

2. При увеличении масштаба до 50% меню съезжает вниз, а логотип перескакивает влево. Нужно исправить

3. Уменьшить масштаб дизайна, чтоб визуально был больше охват. Для примера сравните мой сайт и http://rozetka.com.ua/, http://www.apple.com/.

4. Вывести корзину