Доработать модуль оплаты

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт6 заявок104 просмотра

Есть интернет магазин на движке opencart 1.5.5.1.2. Шаблон установленный не оригинальный (писаный под данный движок).

Установлена система оплаты liqpay. Данный метод оплаты не работает (Undefined index: order_id in /***/***/***/www/catalog/controller/payment/liqpay.php on line 17

Необходимо исправить ошибки и восстановить работоспособность модуля.

Все данные по сайту предоставлю в личном порядке

Opencart
11 лет назад
Pux
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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