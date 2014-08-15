Нужно разработать интернет магазин (дизайн+верстка+программирование) подробное ТЗ скину исполнителю Бюджет 500$
Доработать модуль оплаты
Есть интернет магазин на движке opencart 1.5.5.1.2. Шаблон установленный не оригинальный (писаный под данный движок).
Установлена система оплаты liqpay. Данный метод оплаты не работает (Undefined index: order_id in /***/***/***/www/catalog/controller/payment/liqpay.php on line 17
Необходимо исправить ошибки и восстановить работоспособность модуля.
Все данные по сайту предоставлю в личном порядке
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