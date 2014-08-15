Мультилендинг

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт17 заявок251 просмотр

Нужно сделать многотоварный лендинг. То есть привязать к лендингу движок инет-магазина. Пример -http://led.ivelsy.ru/

Основная задача - гибкость, чтобы можно было из админки редактировать параметры товара.

CMS - на ваш выбор.

Дизайн прилагаю.

11 лет назад
Grogs
39 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров