Ищу сотрудницу на полный рабочий день на должность контент-менеджера по наполнению и ведению сайта на мебельную тематику, кроме того, может быть понадобится ведение социальных сетей (если не умеете, научим). Работа постоянная, каждый день, кроем ...
Доработка магазина на Opencart.
Добрый день!
Необходима установка нескольких модулей и небольшие правки по сайту.
ТЗ вышлю. Оплата частями. Предоплату не делаю.
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