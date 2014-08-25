Доработка магазина на Opencart.

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Завершен12 заявок182 просмотра

Добрый день!

Необходима установка нескольких модулей и небольшие правки по сайту.

ТЗ вышлю. Оплата частями. Предоплату не делаю.

Opencart
11 лет назад
kariy
Ольга 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

keener84
Олег 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$40
1 день
Все сделано профессионально, на высшем уровне. Результат превзошел ожидания и всё получилось лучше, чем было в ТЗ. Олег всегда на связи, быстро отвечает на возникшие вопросы. Работа сделана быстро, в срок. Остались только положительные впечатления о сотрудничестве. Однозначно рекомендую! Буду обязательно обращаться ещё.
Ольга - эталон заказчика. Четко составлено ТЗ, всегда на связи, вежлива и культурна в общении. Моментальная оплата. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

keener84
Олег 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад