На сайте ОпенКарт в админке добавить поле скидки.

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Завершен9 заявок185 просмотров

Здравствуйте!

Нужно в адмике во вкладке "Продажи/Заказы" при добавлении заказа добавить поле для ввода абсолютной скидки. Она должна уменьшать Общий заказ, а так-же учитываться в Пунктах "Пользователи", "Отчеты/Продажи/Заказы" и "Отчеты/Товары/Прибыльность".

nirok.com.ua

Opencart
11 лет назад
venger
Тарас 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

den4uk1983
Виктор 
42 года
11 лет в сервисе
Был
6 часов назад
11 лет назад
$6
1 день
Виктор серьёзный деловой человек, профессионал своего дела задачу выполнил в названный им срок и в полном объёме, не смотря на неожиданно возникшие сложности в процессе работы. Мои наилучшие рекоммендации.
Приятное впечатление от сотрудничества.

Заявки фрилансеров

den4uk1983
Виктор 
42 года
11 лет в сервисе
Был
6 часов назад
11 лет назад