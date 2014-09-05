Необходимо добавить систему оплаты виза/мастеркарт "IPAY" на сайт http://florist.od.ua/
На сайте ОпенКарт в админке добавить поле скидки.
Здравствуйте!
Нужно в адмике во вкладке "Продажи/Заказы" при добавлении заказа добавить поле для ввода абсолютной скидки. Она должна уменьшать Общий заказ, а так-же учитываться в Пунктах "Пользователи", "Отчеты/Продажи/Заказы" и "Отчеты/Товары/Прибыльность".
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