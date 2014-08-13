Необходима разработка интернет-магазина одежды/обуви на базе Opencart. Верстка имеется. Также необходим парсинг товаров из формата YML.
Доработать функционал.
дизайн натянут. доработать функционал см файл
Заявки фрилансеров
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