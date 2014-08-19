Приветствую всех! Нужна доработка интернет-магазина относительно крупной торговой сети по продаже электробензоинструмента (8 магазинов). Среди работ: 1) Настройка загрузки с exel-файлов наших поставщиков (с созданием полей "товар есть в таком ...
Доработать интернет-магазин Virtuemart
Нужно доработать интернет-магазин Virtuemart. Добавить возможность изменения атрибутов в корзине.
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