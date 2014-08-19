Доработать интернет-магазин Virtuemart

$50
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Завершен2 заявки126 просмотров

Нужно доработать интернет-магазин Virtuemart. Добавить возможность изменения атрибутов в корзине.

11 лет назад
ElenaSmile
Елена 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

shortys
Иван 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 дней назад
11 лет назад
$42
1 день
Приятно было работать с Иваном! Быстро и качественно выполнил работы по проекту. Грамотный специалист. Рекомендую!
Хороший заказчик, четко поставлена задача, приятная в общении.

Заявки фрилансеров

shortys
Иван 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 дней назад
11 лет назад

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