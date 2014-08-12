Интернет-магазин на Symfony 2 Framework

День добрый.

В данный момент ведутся работы по созданию интернет магазина на Symfony 2 Framework http://webstore.martdev.ru/ на основе https://github.com/Sylius/Sylius

Работа организована с использованием Redmine и Git на наших серверах.

В команду требуется еще один разработчик. Опыт работ с Git обязателен.

Оплата киви, вебмани, ЯД - почасовая, по задачам.

К отклику прикрепляем ссылки на готовые проекты на Symfony 2 (если есть) и пишем стоимость часа работы. Представителем компаний убедительная просьба не беспокоить, только фриланс.

Спасибо.