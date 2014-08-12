[Virtuemart] Выбор цвета товара

Требуется добавить функцию выбора цвета товара.

Необходим ряд связанных полей, а именно:

1) размер

2) оттенок цветов

3) цвет

4) плитка цветов

Для каждого размера товара выводится соответствующий список цветов и оттенков. До выбора оттенка отображаются все цвета, в виде плитки-палитры и выпадающего списка, при выборе цвета на палитре - должен выбираться соответствующий в выпадающем списке цветов. При выборе оттенка - отображаются плитка и выпадающий список цветов соответственно одному оттенку. При выборе цвета картинка товара меняется на заданное изображение определенного цвета.

В админ панели необходима возможность аналогичного выбора, и задания изображения для каждого цвета.

Ещё раз подчеркну, для каждого размера цвета свои.

Интересует стоимость и возможные варианты реализации.