Создание Интернет-магазина

Здравствуйте !

Нужно натянуть/запрограммировать уже готовую верстку на одну из выбранных CMS: Bitrix, ModX, Drupal, Magento (или другая любая малоизвестная CMS которая хорошо справится с функционалом). Самописные движки сейчас не интересуют.

Указывайте примерные сроки и сумму.

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Условия оплаты:

- Если у вас больше 100 положительных отзывов и без единого отрицательного то работаем по вашим условиям оплаты.

- Если меньше то работаем по 20% предоплате, и дальнейшей поэтапной оплате (обсуждается лично с каждым кандидатом).

- Оплата на WMR, WMZ, Приват24, BTC, ETH