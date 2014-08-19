Надо настроить cms opencart

Требуется добавить прайс на сайт, прайс уже есть, есть модуль экспорта импорта, товары загружены но не отображаются,

названия разделов с товарами на сайте не отображаются сайт http://tech-str.ru/

добавить карту яндекс на сайт,

добавить картинки разделов товаров на сайт.

возможно еще по мелочи.

cms opencart

пишите примерную стоимость за работу

стоимость за работу по мелочи отдельно обговорим.

прошу писать примерную стоимость за работу.