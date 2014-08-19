Надо настроить cms opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен8 заявок195 просмотров

Требуется добавить прайс на сайт, прайс уже есть, есть модуль экспорта импорта, товары загружены но не отображаются,

названия разделов с товарами на сайте не отображаются сайт http://tech-str.ru/

добавить карту яндекс на сайт,

добавить картинки разделов товаров на сайт.

возможно еще по мелочи.

cms opencart

пишите примерную стоимость за работу

стоимость за работу по мелочи отдельно обговорим.

прошу писать примерную стоимость за работу.

Opencart
11 лет назад
serge1984
Сергей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

chuzunsha
48 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
45 отзывов(-7)
11 лет назад
$35
1 день
Все сделал по ТЗ. быстро, замечания исправил.
Прекрасный заказчик. Оплата своевременна, постановка задания человечески понятна. РЕКОМЕНДУЮ

Заявки фрилансеров

chuzunsha
48 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
45 отзывов(-7)
11 лет назад

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