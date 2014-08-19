Здравствуйте ! Нужно натянуть/запрограммировать уже готовую верстку на одну из выбранных CMS: Bitrix, ModX, Drupal, Magento (или другая любая малоизвестная CMS которая хорошо справится с функционалом). Самописные движки сейчас не интересуют. ...
Надо настроить cms opencart
Требуется добавить прайс на сайт, прайс уже есть, есть модуль экспорта импорта, товары загружены но не отображаются,
названия разделов с товарами на сайте не отображаются сайт http://tech-str.ru/
добавить карту яндекс на сайт,
добавить картинки разделов товаров на сайт.
возможно еще по мелочи.
cms opencart
пишите примерную стоимость за работу
стоимость за работу по мелочи отдельно обговорим.
прошу писать примерную стоимость за работу.
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