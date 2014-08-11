Создать сайт и настроить расширение

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка86 просмотров

Нужно сделать сайт с админкой интернет магазина(без каталога и страниц продукта). Разработка админ части(система заказов, конфигурирование (группы пользователей, валюты, настройки) чат (клиент-админ), управление отзывами, партнерская программа/ реферальная) и т д.

Плюс настроить расширение для Google Chrome.

11 лет назад
zellenka
Сергей 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

jerri3000
Алексей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$750
21 день

Заявки фрилансеров

jerri3000
Алексей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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