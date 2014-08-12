Здравствуйте ! Нужно натянуть/запрограммировать уже готовую верстку на одну из выбранных CMS: Bitrix, ModX, Drupal, Magento (или другая любая малоизвестная CMS которая хорошо справится с функционалом). Самописные движки сейчас не интересуют. ...
Правка интернет-магазина Prestashop 1.4.4
Приветствую всех!
Нужна доработка интернет-магазина относительно крупной торговой сети по продаже электробензоинструмента (8 магазинов). Среди работ:
1) Настройка загрузки с exel-файлов наших поставщиков (с созданием полей "товар есть в таком то магазине", "товар под заказ", "Товар временно отсутствует в продаже")
2) Создание фильтров подбора товаров
3) Мелкие работы (визуальный редактор для категорий, создание модуля рекомендуемые категории для товара, настройка слайдера на главной, отображение отзывов, доработка формы заказа и др. )
Заявки фрилансеров
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