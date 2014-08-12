Правка интернет-магазина Prestashop 1.4.4

Приветствую всех!

Нужна доработка интернет-магазина относительно крупной торговой сети по продаже электробензоинструмента (8 магазинов). Среди работ:

1) Настройка загрузки с exel-файлов наших поставщиков (с созданием полей "товар есть в таком то магазине", "товар под заказ", "Товар временно отсутствует в продаже")

2) Создание фильтров подбора товаров

3) Мелкие работы (визуальный редактор для категорий, создание модуля рекомендуемые категории для товара, настройка слайдера на главной, отображение отзывов, доработка формы заказа и др. )