Правка интернет-магазина Prestashop 1.4.4

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Закрыт3 заявки144 просмотра

Приветствую всех!

Нужна доработка интернет-магазина относительно крупной торговой сети по продаже электробензоинструмента (8 магазинов). Среди работ:

1) Настройка загрузки с exel-файлов наших поставщиков (с созданием полей "товар есть в таком то магазине", "товар под заказ", "Товар временно отсутствует в продаже")

2) Создание фильтров подбора товаров

3) Мелкие работы (визуальный редактор для категорий, создание модуля рекомендуемые категории для товара, настройка слайдера на главной, отображение отзывов, доработка формы заказа и др. )

PrestaShop
10 лет назад
loveshake
Алексей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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