Здравствуйте ! Нужно натянуть/запрограммировать уже готовую верстку на одну из выбранных CMS: Bitrix, ModX, Drupal, Magento (или другая любая малоизвестная CMS которая хорошо справится с функционалом). Самописные движки сейчас не интересуют. ...
Prestashop модификации
Надо поправить текущую тему, чтобы везде все показывалось, как в стандартной, т.е. правильно сделать хуки + секции нужные внести.
Плюс прикрутить paypal и сделать чтоб работал заказ.
Версия последняя.
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