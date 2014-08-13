Создание онлайн-гипермаркета (DropShipping, Китай)

$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт6 заявок150 просмотров

Нужно разработать и сверстать дизайн с нуля.

Вот шаблоны, которые более-менее нравятся http://themeforest.net/item/metona-responsive-magento-theme/6977392?WT.ac=category_thumb&WT.z_author=Plaza-Themes

http://themeforest.net/item/sns-nova-responsive-multipurpose-magento-theme/6843174?WT.ac=category_thumb&WT.z_author=snstheme

CMS - ImageCMS Shop Premium (другие не предлагать, выбор обосновам наличием необходимого функционала).

Адаптивная верстка обязательно.

Фирменный стиль и логотип нужно немного доработать.

Количество товаров 8000 - 10000 шт..

Карточка товара: тип, размер, цвет, похожие товары, рейтинг, большая красивая фотография с zoom (автоувеличение при наведении мышки).

Порядок работы:

1. выбор подрядчика

2. согласование всех деталей

3. составление и заполнение ТЗ

4. рабочий процесс

5. тесты

6. расчет

Сроки - максимум до 3-х месяцев.

Ждем предложений.

Спасибо.

Magento
11 лет назад
kozlowskijtolya
Анатолий 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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