Сайт на OpenCart

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт17 заявок287 просмотров

Требуется сделать сайт на OpenCart по приложенному дизайну. По картинкам все в принципе понятно, если есть вопросы - пишите в личку.

Обратите внимание - сверху кнопка выбрать регион. Регион должен определяться автоматом, пользователь может его уточнить. Везде, где есть упоминание про регион, информация должна выводиться согласно данным геолокации. Кога пользователь выбрал регион, он должен видеть информацию о доставке, как на озоне.

Накопительная скидка. bellecos.ru/skidki тут можно посмотреть. Если пользователь залогинился, то скидка считается автоматом.

Видео на странице товара - нужна возможность добавлять из админки (с ютуба)

Opencart
11 лет назад
shj
48 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

chuzunsha
48 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
45 отзывов(-7)
11 лет назад
$450
10 дней
работаем.
работаем

Заявки фрилансеров

chuzunsha
48 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
45 отзывов(-7)
11 лет назад

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