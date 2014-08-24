Требуется сделать сайт на OpenCart по приложенному дизайну. По картинкам все в принципе понятно, если есть вопросы - пишите в личку.

Обратите внимание - сверху кнопка выбрать регион. Регион должен определяться автоматом, пользователь может его уточнить. Везде, где есть упоминание про регион, информация должна выводиться согласно данным геолокации. Кога пользователь выбрал регион, он должен видеть информацию о доставке, как на озоне.

Накопительная скидка. bellecos.ru/skidki тут можно посмотреть. Если пользователь залогинился, то скидка считается автоматом.

Видео на странице товара - нужна возможность добавлять из админки (с ютуба)