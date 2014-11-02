Создание интернет магазина на Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен24 заявки235 просмотров

Необходима разработка интернет-магазина одежды/обуви на базе Opencart. Верстка имеется.

Также необходим парсинг товаров из формата YML.

Opencart
11 лет назад
Reun
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

seregan3
Сергей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$100
3 дня
Ответственный исполнитель, быстро справился с поставленной задачей. Рекомендую.
Быстрая проверка и оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

seregan3
Сергей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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