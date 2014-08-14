Добавить оплату Ipay

Необходимо настроить экспорт товаров в яндекс-маркет. Магазин на opencart 1.5.5.1. Файл yml уже формируется без ошибок. Нужно привести все в соответствие с документаций ЯМ. Сопроводить до готового результата – размещение каталога на яндекс маркете.