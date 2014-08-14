Добавить оплату Ipay

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Закрыт4 заявки107 просмотров

Необходимо добавить систему оплаты виза/мастеркарт "IPAY"

на сайт http://florist.od.ua/

11 лет назад
annaflowers
Анна 
44 года
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров