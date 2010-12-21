Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
13 лет назад
Отличная творческая работа, победа в конкурсе - это многое значит! Выполнено в срок и на очень профессиональном уровне. Очень рад сотрудничеству, советую.
Ответный отзыв
Серьезный заказчик. Четко поставленная задача, вся необходимая информация для точной реализации заказа, приятное общение и своевременная оплата. Было приятно сотрудничать!
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