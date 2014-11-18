Победы в конкурсах:
http://www.weblancer.net/contests/622522.html
http://www.weblancer.net/contests/666734.html
http://www.weblancer.net/contests/660989.html
Дизайн:
- сайты-визитки
- Landing page
- интернет-магазины
- промо-страницы
- сайты портфолио
- мобильные версии сайтов
- отдельные элементы для сайта (логотипы, баннеры, кнопки, иконки)
- визитки
- рекламные буклеты
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Верстка:
- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- jQuery анимация сайтов.
- Установка, настройка, верстка шаблонов CMS Opencart, CMS Wordpress.
- Создание сайтов "под ключ".
- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, Bootstrap, PHP, MySQL.
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ZennoPoster :
- Автоматизация любых рутинных задач в интернете при помощи ZennoPoster 5
- Авторегеры аккаунтов фрихостов, мыл, социальных сетей, блогов и т.д.
- Автогенерация профилей на форумах
- Автонаполнение сетей блогов, доров
- Постеры в форумы
- Постеры в сигнатуры и профили
- Постеры в гостевые
- Чекеры зарегистрированных аккаунтов
- Накрутчики счетчиков
- Эмуляторы нагрузки на сервер
- Эмуляторы человеческого траффика
- Инструменты для массового подтверждения регистраций по email
- Парсеры поисковиков
- Парсеры контента с различных ресурсов
- Регистраторы доменов
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А еще:
- создание уникального контента (копирайт, рерайт) для сайтов различной тематики;
- описание к товарам;
- написание новостей, обзоров, пресс-релизов.
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Если возникнут какие-либо вопросы, с удовольствием на них отвечу.
Мои контакты:
Skype: angry_macepur
Email: [email protected]
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С уважением, Светлана.
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