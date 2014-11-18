Caramelka

Светлана Caramelka

 
37 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
...

[email protected]

Победы в конкурсах:

http://www.weblancer.net/contests/622522.html

http://www.weblancer.net/contests/666734.html

http://www.weblancer.net/contests/660989.html

Дизайн:

- сайты-визитки

- Landing page

- интернет-магазины

- промо-страницы

- сайты портфолио

- мобильные версии сайтов

- отдельные элементы для сайта (логотипы, баннеры, кнопки, иконки)

- визитки

- рекламные буклеты

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Верстка:

- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- jQuery анимация сайтов.

- Установка, настройка, верстка шаблонов CMS Opencart, CMS Wordpress.

- Создание сайтов "под ключ".

- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, Bootstrap, PHP, MySQL.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZennoPoster :

- Автоматизация любых рутинных задач в интернете при помощи ZennoPoster 5

- Авторегеры аккаунтов фрихостов, мыл, социальных сетей, блогов и т.д.

- Автогенерация профилей на форумах

- Автонаполнение сетей блогов, доров

- Постеры в форумы

- Постеры в сигнатуры и профили

- Постеры в гостевые

- Чекеры зарегистрированных аккаунтов

- Накрутчики счетчиков

- Эмуляторы нагрузки на сервер

- Эмуляторы человеческого траффика

- Инструменты для массового подтверждения регистраций по email

- Парсеры поисковиков

- Парсеры контента с различных ресурсов

- Регистраторы доменов

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

А еще:

- создание уникального контента (копирайт, рерайт) для сайтов различной тематики;

- описание к товарам;

- написание новостей, обзоров, пресс-релизов.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Если возникнут какие-либо вопросы, с удовольствием на них отвечу.

Мои контакты:

Skype: angry_macepur

Email: [email protected]

------------------------------

С уважением, Светлана.

PHPWordPressOpenCartMySQLHTMLCSSBootstrapjQueryВерстка шаблонаСайт-визитка
Отзывы заказчиков
Drude
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
9 лет назад
Дизайн главной странички интернте-магазина по готовой схеме
Светлана отличный дизайнер и приятный человек. Всегда на связи, все пожелания учитывает. Работает стараясь. Рекомендую
Интересный конкурс, четкие требования по доработке, быстрая оплата. Рекомендую Георгия как порядочного заказчика. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
zaharchenkoa
Алексей 
40 летИспания
14 лет в сервисе
Был
год назад
$120
10 баллов
9 лет назад
Редизайн сайта
Светлана отличный, терпеливый дизайнер! Все схватывает на лету! Спасибо большое. Очень рекомендую, как профессионала в своем деле!
Алексей отличный заказчик! Приятный в общении, четкое ТЗ, быстрая оплата. Мои лучшие рекомендации! Буду рада новому сотрудничеству!
Ответный отзыв
ChinchikDmitriy
Дмитрий 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Наполнение интернет-магазина
Все хорошо, продолжаем сотрудничать.
Все отлично! Рекомендую Дмитрия, как порядочного заказчика. Продолжаем работать.
Ответный отзыв
Grogs
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Сверстать лендинг
Самый ответственный и оперативный специалист с которым довелось работать.
Ярослав - порядочный и ответственный заказчик! Своевременная оплата, четкое ТЗ и всегда на связи. Мои лучшие рекомендации)
Ответный отзыв
lazarenko_aa
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$250
9 баллов
9 лет назад
Каталог визажистов
Светлана просто СУПЕР! Всегда на связи, качество выполнения работы - все на 5+. Продолжаем работать
Спасибо огромное за интересный проект! Александр порядочный и отзывчивый заказчик, очень приятно работать и просто общаться! С удовольствием продолжаю с Вами сотрудничать!
Ответный отзыв