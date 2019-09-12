Нужен автор для написания статей для сайта

Здравствуйте. Нужно 33 СЕО текста [list][*]Нужно написать СЕО статьи объемом 1500+/знаков каждая статья (без учета характеристик) [*]Добавить таблицу с характеристиками [*]Уникальность 100% по текст.ру [/list] Без предоплаты. Сроки: 4 дня. Бюджет: 3000 руб за все статьи. ТЗ тут: https://cloud.mail.ru/public/Jver/J7PhYveGZ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Долгосрочный проект. Нужны статьи на разные тематики (про волосы, про питание, про здоровье и т.д.). Статьи должны быть легкие, интересные, и при этом, информативны. Очень важно - уметь правильно излагать мысли, никакой воды. Знание орфографии обязательно.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- $47Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $1
Задача: Написать текст про акцию и условия акции. Количество знаков 1600 Подробнее в файле Пишите цены в рубляхКопирайтинг12 заявокЗакрыт6 лет назад
Написать 100 текстов по 500 симв без пробелов о коллекциях посуды. ПримерЗавершен6 лет назад
- $18
Есть онлайн-радиостанция [url=http://smifm.holding.bz/]СМИ FM[/url] - "Возрождение Империи" Объявляем конкурс на лучшие материалы на эту тему. В конкурсе 3 призовых места. От 1 человека принимается 1 статья. Принимаются тексты на 2500 ЗПБ и выше + соотв. картинка-сопровождение (лучше в формате JPG или ...Копирайтингнет заявокЗакрыт6 лет назад
Привет! Надо наполнить сайт на английском языке. Сайт на WordPress. Общением по Skype. Оплата: перевод на картуКопирайтинг3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо написание текстов для сайта охранной тематики по семантическому ядру. Важен компетентный подход и информативность текста, охват заданной темы. При этом, конечно же, должна присутствовать их оптимизированность Тематика текстов - охранные услуги, охрана недвижиомсти различного рода, ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Написать статьи на тему "почему оставить выбор на каркасных домах самое целесообразное решение" и "Скорость возведения каркасных домов". Обьем каждой статьи примерно 2 000 символов без пробела. Уникальность не меньше 90%. Вода не более 15%. Заспамленность не ...Завершен5 лет назад
- $3
Требования к статье: 1) 100% уникальность текст ру, адвего 2) не переспамлена 3)умеренное количество воды 4) грамотность 5) заголовки Н1, Н2, Н3 6) маркированные и числовые списки 7) легкий слог, чтобы было приятно и легко читать пользователю 8) адекватность Ключевые слова и тему ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $11
Необходимо написать семь SEO-текстов объёмом 2000 знаков без пробелов каждый, используя уже готовые ключевые фразы. Тематика – жалюзи. Уникальность от 95% по антиплагиату etxt.ru или аналогам. Оплата – 100 рублей за каждый текст, соответственно, вся ...Завершен6 лет назад
Есть база ингридиентов необходимо ее расширить.Копирайтинг12 заявокЗакрыт6 лет назад