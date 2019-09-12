Нужен автор для написания статей для сайта

Долгосрочный проект. Нужны статьи на разные тематики (про волосы, про питание, про здоровье и т.д.). Статьи должны быть легкие, интересные, и при этом, информативны. Очень важно - уметь правильно излагать мысли, никакой воды. Знание орфографии обязательно.