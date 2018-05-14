Необходимо семь SEO-текстов

$11
КопирайтингЗавершен9 заявок219 просмотров
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Необходимо написать семь SEO-текстов  объёмом 2000 знаков без пробелов каждый, используя уже готовые ключевые фразы.

Тематика – жалюзи. 

Уникальность от 95% по антиплагиату etxt.ru или аналогам.

Оплата – 100 рублей за каждый текст, соответственно, вся работа – 700 рублей.

Оплата поэтапная. На карту или электронными деньгами.

Заявки оставляйте здесь 

6 лет назад
webstudio_sar
Денис 
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Cini4kin
Дмитрий 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$24
1 день
Тексты были написаны в нужном объёме и в короткие сроки. Всё устроило, будем сотрудничать дальше, спасибо!
Только положительные впечатления от сотрудничества с Денисом.