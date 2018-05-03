Написание текстов, клининговая компания

[b]Ищу хорошего копирайтера для сайта мебельной тематики[/b]. Хочу предупредить сразу, я придирчивый к текстам ! Мне нужны продуманные тексты со знанием дела ! Если вы хотите сгенерировать тексты в синонимайзере или скопировать их с какого-то тематического сайта, а ...
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Здравствуйте. Нужно написать SEO-тексты, в сумме около 30 тысяч знаков, примерно 2 т.з. на текст. Тематика - клининг.
Требуется уникальность 100% по text.ru
Сколько будет стоить ваша работа, сколько она займет времени?
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