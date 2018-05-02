Копирайтинг больших обзоров товаров (детская тематика)

КопирайтингЗакрыт21 заявка307 просмотров
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Нужно порядка десятка статей, примерно по 10 тыс. знаков каждая. 

Статья будет посвящена 4-6 товарам для малышей (детей до 2х лет) – игрушкам, коляскам, одежде и т.п. 

Ищем копирайтера, который сможет эмоционально, с душой, от первого лица подготовить нужные обзоры. 

Требуется авторский текст по заданной структуре статьи. 

Пишите ваши расценки и присылайте пример статьи, написанной ярко, с душой, с эмоциями.

6 лет назад
lovinhug
Оксана 
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
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