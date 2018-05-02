Копирайтинг больших обзоров товаров (детская тематика)

Нужно порядка десятка статей, примерно по 10 тыс. знаков каждая.

Статья будет посвящена 4-6 товарам для малышей (детей до 2х лет) – игрушкам, коляскам, одежде и т.п.

Ищем копирайтера, который сможет эмоционально, с душой, от первого лица подготовить нужные обзоры.

Требуется авторский текст по заданной структуре статьи.

Пишите ваши расценки и присылайте пример статьи, написанной ярко, с душой, с эмоциями.